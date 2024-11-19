Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde?
Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. 9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor. Peki, Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde?
TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ LİGDE?
Tüm Avrupa federasyonlarından takımlar, yükselme ve düşme içeren bir lig yapısında yarışıyor. Turnuvanın ilk edisyonunda A Ligi'nde 12 takım, B Ligi'nde 12 takım, C Ligi'nde 14 takım ve D Ligi'nde 16 takıma ayrılmışlardı.
Yukarıda belirtildiği gibi, 2024/25 sezonunda A, B ve C Liglerinde 16 takım, D Liginde ise 6 takım yer alıyor.
2024/25 UEFA Uluslar Ligi grupları:
A Ligi
Grup A1 : Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya
Grup A2 : İtalya, Belçika, Fransa, İsrail
Grup A3 : Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna-Hersek
Grup A4 : İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan
B Ligi
Grup B1 : Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan
Grup B2 : İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan
Grup B3 : Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan
Grup B4 : Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye
C Ligi
Grup C1 : İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya
Grup C2 : Romanya, Kosova, Kıbrıs, Litvanya*
Grup C3 : Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus
Grup C4 : Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya
D Ligi
D1 Grubu : Cebelitarık*, San Marino, Lihtenştayn
D2 Grubu : Moldova, Malta, Andorra