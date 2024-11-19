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Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde?

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde?

Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. 9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor. Peki, Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde?

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ LİGDE?

Tüm Avrupa federasyonlarından takımlar, yükselme ve düşme içeren bir lig yapısında yarışıyor. Turnuvanın ilk edisyonunda A Ligi'nde 12 takım, B Ligi'nde 12 takım, C Ligi'nde 14 takım ve D Ligi'nde 16 takıma ayrılmışlardı.

Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde?

Yukarıda belirtildiği gibi, 2024/25 sezonunda A, B ve C Liglerinde 16 takım, D Liginde ise 6 takım yer alıyor.

2024/25 UEFA Uluslar Ligi grupları:

A Ligi

Grup A1 : Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya

Grup A2 : İtalya, Belçika, Fransa, İsrail

Grup A3 : Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna-Hersek

Grup A4 : İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan

B Ligi

Grup B1 : Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

Grup B2 : İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan

Grup B3 : Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

Grup B4 : Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde?

C Ligi

Grup C1 : İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya

Grup C2 : Romanya, Kosova, Kıbrıs, Litvanya*

Grup C3 : Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus

Grup C4 : Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

D Ligi

D1 Grubu : Cebelitarık*, San Marino, Lihtenştayn

D2 Grubu : Moldova, Malta, Andorra

Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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