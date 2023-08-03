Türkiye ülke puanı sıralaması kaçıncı sırada? UEFA 2023-2024 güncel ülke puanı sıralaması!

UEFA'nın güncel ülke puanı sıralaması açıklandı. Bu kapsamda Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında konumu ve puanı da belirlendi. Futbol severlerin merakla beklediği sıralama, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki Türkiye ülke puanı sıralaması kaç puan oldu, sıralaması kaç? İşte güncel ülke puanı sıralaması 2023

Türkiye ülke puanı sıralaması 2023! UEFA'nın güncel ülke puanı sıralaması açıklandı. Bu kapsamda Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında konumu ve puanı da belirlendi. Futbol severlerin merakla beklediği sıralama, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki Türkiye ülke puanı sıralaması kaç puan oldu, sıralaması kaç? İşte güncel ülke puanı sıralaması 2023 haberimizde...

ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023

İngiltere: 86.928

İspanya: 73.427

İtalya: 69.284

Almanya: 67.267

Hollanda: 51.500

Fransa: 50.581

Portekiz: 45.482

Belçika: 35.000

İskoçya: 29.650

İsviçre: 28.175

Avusturya: 28.000

TÜRKİYE: 27.850

27.850 Sırbistan: 26.375

Ukrayna: 24.250

Norveç: 24.200

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım Uefa Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım Uefa Avrupa Konferans Ligi'ne katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse eleme oynayan takımlardan en iyi takım katsayısına sahip 1 veya 2 takım de direkt lig aşamasına katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılır. Eğer şampiyon kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligine katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam etmektedir.

2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılır.

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Türkiye 27.850 puan ile UEFA güncel ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer almaktadır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)