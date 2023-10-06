Türkiye'nin UEFA ülke puanında yükselişine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa zaferleri damga vurdu. Futbolseverler ise Türkiye ülke puanı sıralaması kaç 2023? UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sıradayız? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın Manchester United'ı, Fenerbahçe'nin ise Spartak Trnava'yı mağlup etmesiyle UEFA ülke puanımız bu hafta da yükseldi. Peki, Türkiye ülke puanı sıralaması kaç 2023? UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sıradayız?

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASI KAÇ 2023?

Türkiye'nin UEFA ülke puanında yükselişine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa zaferleri damga vurdu. Galatasaray'ın Manchester United'ı, Fenerbahçe'nin ise Spartak Trnava'yı mağlup etmesiyle ülke puanımız yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT TAKIM GÖNDERECEĞİZ

Eğer bu sezon toplanan puanlarla ilk 10'a girilirse, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt katılacak. Güncel sıralamada Türkiye 9. sırada yer alıyor.

İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması;

1.İngiltere: 90,803

2. İspanya: 77,989

3.İtalya: 73,855

4.Almanya: 71,624

5.Hollanda: 55,900

6.Fransa: 54,164

7.Portekiz: 49,316

8.Belçika: 39,200

9.TÜRKİYE: 34,850

10.İskoçya: 32,050