Türkiye-Ukrayna erkek voleybol maçını kim kazandı? A Milli Erkek Voleybol Takımı kazandı mı? Türkiye- Ukrayna voleybol maç sonucu nedir?

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Son Dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu

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TÜRKİYE-UKRAYNA ERKEK VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3. kez kupanın sahibi oldu. Böylelikle milli takımımız, Challenger Kupası'na katılmaya da hak kazandı.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KAZANDI MI?

2019 ve 2021'nin ardından Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon olan Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

TÜRKİYE- UKRAYNA VOLEYBOL MAÇ SONUCU NEDİR?

Hırvatistan'ın Zadar kentinde oynanan karşılaşmayı; T.C. Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Salon: SC Visnjik - Dvorana Kresimir Cosic

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Türkiye: Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Mirza, Mert Matiç, Yiğit)

Ukrayna: Kovalov, Teryomenko, Shchytkov, Plotnytskyi, Semeniuk, Tupchii, Kanaiev (L) (Poluian, Kisiliuk, Shchurov, Synytsia)

Setler: 14-25, 25-22, 26-24, 22-25, 15-6

Süre: 146 dakika (24,29,36,43,14)