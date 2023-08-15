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Türkiye Ukrayna basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Ukrayna CANLI izle

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Ukrayna ile karşılaşıyor. Peki, Türkiye Ukrayna basketbol maçı hangi kanalda?

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Ülkemizdedüzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.Peki, Türkiye Ukrayna basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Ukrayna CANLI izleme linki var mı?

TÜRKİYE UKRAYNA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Milliler, C Grubu'nun 3. ve son maçında 15 Ağustos Salı günü Ukrayna ile karşılaşacak. Türkiye-Ukrayna karşılaşması saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

TÜRKİYE UKRAYNA CANLI İZLE

Türkiye Ukrayna basketbol maçı TRT Spor platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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