Türkiye Ukrayna basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Ukrayna CANLI izle

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Ukrayna ile karşılaşıyor. Peki, Türkiye Ukrayna basketbol maçı hangi kanalda?

Ülkemizdedüzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.Peki, Türkiye Ukrayna basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Ukrayna CANLI izleme linki var mı?

TÜRKİYE UKRAYNA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Milliler, C Grubu'nun 3. ve son maçında 15 Ağustos Salı günü Ukrayna ile karşılaşacak. Türkiye-Ukrayna karşılaşması saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

TÜRKİYE UKRAYNA CANLI İZLE

Türkiye Ukrayna basketbol maçı TRT Spor platformlarından izleyebilirsiniz.