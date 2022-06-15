Türkiye grupta kaçıncı sırada? Türkiye Uluslar Ligi'nde kaçıncı sırada, gruptan çıkarsan ne olur? A Milli Takım ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Milliler 2-0 kazandı. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde kaçıncı sırada, 1. olursa ne olacak? Türkiye grupta birinci (1.) olursa ne olur, bir üst lige mi çıkacak, hangi ligde?

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇINI KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede galibiyeti Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu getirdi. Grubunda oynadığı 4 maçı da kazanan A Milli Takım, 14 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi ve 12 puanla liderliğini sürdürdü.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye grupta 1. sırada yer alıyor. 12 puanla 1. olan Milli takımımızın averajı +14 'tür.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ GRUPTA?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta yer almaktadır. C Ligi 1. grupta ilk sıradadır.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ GRUBUNU 1. SIRADA BİTİRİRSE NE OLUR?

Türkiye şuanda 12 puanla C Ligi 1. Grup'ta ilk sırada yer almaktadır. Eğer Milli Takımımız grubu 1. sırada bitirirse bir üst lige yükselecektir. Milli Takımımız grubu birinci tamamlarsa C Ligi'nden B Ligi'ne yükselmiş olacaktır.

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