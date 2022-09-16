Uyruk
# 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Puanlar
1İngiltereİngiltere22.64218.57124.35721.0005.00091.570
2İspanyaİspanya19.57118.92819.50018.4285.57181.998
3AlmanyaAlmanya15.21418.71415.21416.2144.75070.106
4İtalyaİtalya12.64214.92816.28515.7144.50064.069
5FransaFransa10.58311.6667.91618.4163.75052.331
6HollandaHollanda8.6009.4009.20019.2004.50050.900
7PortekizPortekiz10.90010.3009.60012.9165.33349.049
8İskoçyaİskoçya6.7509.7508.5007.9002.90035.800
9BelçikaBelçika7.8007.6006.0006.6005.20033.200
10AvusturyaAvusturya6.2005.8006.70010.4002.90032.000
11SırbistanSırbistan6.0006.0005.5009.5002.37529.375
12NorveçNorveç5.3753.7506.5007.6254.50027.750
13Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti6.5002.5006.6006.7005.25027.550
14İsviçreİsviçre3.9006.4005.1257.7504.25027.425
15UkraynaUkrayna5.6007.2006.8004.2002.90026.700
16RusyaRusya7.5834.6664.3335.3004.33326.215
17DanimarkaDanimarka4.8755.1254.1257.8003.30025.225
18HırvatistanHırvatistan5.7504.3755.9006.0003.12525.150
19TürkiyeTürkiye5.5005.0003.1006.7004.80025.100
20YunanistanYunanistan5.1004.9005.1008.0001.62524.725
21İsrailİsrail2.6252.3757.0006.7504.50023.250
22KıbrısKıbrıs6.1255.1254.0004.1253.30022.675
23İsveçİsveç4.1255.7502.5005.1253.75021.250
24BulgaristanBulgaristan4.0004.1254.0003.3753.25018.750
25MacaristanMacaristan3.2504.5004.2502.7503.87518.625