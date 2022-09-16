UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı? Türkiye UEFA ülke puanı kaç? Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması!
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UEFA ülke sıralaması araştırılıyor Temsilcilerimizin UEFA'nın düzenlediği kulüp ve milli takım düzeyinden oluşan puan sıralaması son dönemde futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un aldığı sonuçların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı?
Türkiye UEFA ülke puanı kaç? UEFA ülke sıralaması son dönemde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katlım, daha fazla kulübümüzün Avrupa arenasında kendini göstermesini doğrudan etkileyen Ülke puanı sıralamasında temsilcilerimizin aldığı sonuçlar oldukça önemli. Bu bağlamda 2022-2023 sezonunda ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un aldığı sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı olduğu araştırılmakta. Detaylar ve güncel sıralaması haberimizde
Türkiye, temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlara göre 16 Eylül 2022 00:05 verisine göre 25,100 puanla 19. sırada yer almaktadır.
18. sırada 25,150 puanla Danimarka, 20. sırada ise 24,725 puanla İsrail yer almaktadır.
Türkiye, bulunduğu konum itibarıyla şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turuna, Süper Lig'i ikinci, üçüncü bitiren ve Türkiye Kupasını kazanan ekipler ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım gösterecek.
|#
|18/19
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|Puanlar
|1
|İngiltere
|22.642
|18.571
|24.357
|21.000
|5.000
|91.570
|2
|İspanya
|19.571
|18.928
|19.500
|18.428
|5.571
|81.998
|3
|Almanya
|15.214
|18.714
|15.214
|16.214
|4.750
|70.106
|4
|İtalya
|12.642
|14.928
|16.285
|15.714
|4.500
|64.069
|5
|Fransa
|10.583
|11.666
|7.916
|18.416
|3.750
|52.331
|6
|Hollanda
|8.600
|9.400
|9.200
|19.200
|4.500
|50.900
|7
|Portekiz
|10.900
|10.300
|9.600
|12.916
|5.333
|49.049
|8
|İskoçya
|6.750
|9.750
|8.500
|7.900
|2.900
|35.800
|9
|Belçika
|7.800
|7.600
|6.000
|6.600
|5.200
|33.200
|10
|Avusturya
|6.200
|5.800
|6.700
|10.400
|2.900
|32.000
|11
|Sırbistan
|6.000
|6.000
|5.500
|9.500
|2.375
|29.375
|12
|Norveç
|5.375
|3.750
|6.500
|7.625
|4.500
|27.750
|13
|Çek Cumhuriyeti
|6.500
|2.500
|6.600
|6.700
|5.250
|27.550
|14
|İsviçre
|3.900
|6.400
|5.125
|7.750
|4.250
|27.425
|15
|Ukrayna
|5.600
|7.200
|6.800
|4.200
|2.900
|26.700
|16
|Rusya
|7.583
|4.666
|4.333
|5.300
|4.333
|26.215
|17
|Danimarka
|4.875
|5.125
|4.125
|7.800
|3.300
|25.225
|18
|Hırvatistan
|5.750
|4.375
|5.900
|6.000
|3.125
|25.150
|19
|Türkiye
|5.500
|5.000
|3.100
|6.700
|4.800
|25.100
|20
|Yunanistan
|5.100
|4.900
|5.100
|8.000
|1.625
|24.725
|21
|İsrail
|2.625
|2.375
|7.000
|6.750
|4.500
|23.250
|22
|Kıbrıs
|6.125
|5.125
|4.000
|4.125
|3.300
|22.675
|23
|İsveç
|4.125
|5.750
|2.500
|5.125
|3.750
|21.250
|24
|Bulgaristan
|4.000
|4.125
|4.000
|3.375
|3.250
|18.750
|25
|Macaristan
|3.250
|4.500
|4.250
|2.750
|3.875
|18.625
Bir ülkeden o sezon içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına eşit olarak bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır.
Puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
Elemelerde;
Galibiyet: 1 puan
Beraberlik: 0,5 puan.
Gruplar ve sonrasında (Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme aşaması play-off hariç);
Galibiyet: 2 puan
Beraberlik: 1 puan.