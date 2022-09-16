UEFA ülke sıralaması araştırılıyor Temsilcilerimizin UEFA'nın düzenlediği kulüp ve milli takım düzeyinden oluşan puan sıralaması son dönemde futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un aldığı sonuçların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı?

Türkiye UEFA ülke puanı kaç? UEFA ülke sıralaması son dönemde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katlım, daha fazla kulübümüzün Avrupa arenasında kendini göstermesini doğrudan etkileyen Ülke puanı sıralamasında temsilcilerimizin aldığı sonuçlar oldukça önemli. Bu bağlamda 2022-2023 sezonunda ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un aldığı sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı olduğu araştırılmakta. Detaylar ve güncel sıralaması haberimizde

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA? (GÜNCEL)

Türkiye, temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlara göre 16 Eylül 2022 00:05 verisine göre 25,100 puanla 19. sırada yer almaktadır.

18. sırada 25,150 puanla Danimarka, 20. sırada ise 24,725 puanla İsrail yer almaktadır.

TÜRKİYE'DEN KAÇ TAKIM AVRUPA'YA GİDECEK?

Türkiye, bulunduğu konum itibarıyla şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turuna, Süper Lig'i ikinci, üçüncü bitiren ve Türkiye Kupasını kazanan ekipler ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım gösterecek.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI!

Uyruk # 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Puanlar 1 İngiltere 22.642 18.571 24.357 21.000 5.000 91.570 2 İspanya 19.571 18.928 19.500 18.428 5.571 81.998 3 Almanya 15.214 18.714 15.214 16.214 4.750 70.106 4 İtalya 12.642 14.928 16.285 15.714 4.500 64.069 5 Fransa 10.583 11.666 7.916 18.416 3.750 52.331 6 Hollanda 8.600 9.400 9.200 19.200 4.500 50.900 7 Portekiz 10.900 10.300 9.600 12.916 5.333 49.049 8 İskoçya 6.750 9.750 8.500 7.900 2.900 35.800 9 Belçika 7.800 7.600 6.000 6.600 5.200 33.200 10 Avusturya 6.200 5.800 6.700 10.400 2.900 32.000 11 Sırbistan 6.000 6.000 5.500 9.500 2.375 29.375 12 Norveç 5.375 3.750 6.500 7.625 4.500 27.750 13 Çek Cumhuriyeti 6.500 2.500 6.600 6.700 5.250 27.550 14 İsviçre 3.900 6.400 5.125 7.750 4.250 27.425 15 Ukrayna 5.600 7.200 6.800 4.200 2.900 26.700 16 Rusya 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 17 Danimarka 4.875 5.125 4.125 7.800 3.300 25.225 18 Hırvatistan 5.750 4.375 5.900 6.000 3.125 25.150 19 Türkiye 5.500 5.000 3.100 6.700 4.800 25.100 20 Yunanistan 5.100 4.900 5.100 8.000 1.625 24.725 21 İsrail 2.625 2.375 7.000 6.750 4.500 23.250 22 Kıbrıs 6.125 5.125 4.000 4.125 3.300 22.675 23 İsveç 4.125 5.750 2.500 5.125 3.750 21.250 24 Bulgaristan 4.000 4.125 4.000 3.375 3.250 18.750 25 Macaristan 3.250 4.500 4.250 2.750 3.875 18.625

UEFA ÜLKE SIRALAMASI NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Bir ülkeden o sezon içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına eşit olarak bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır.

Puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.