Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada 2022? Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaç puanda? (Güncel UEFA sıralaması)

Türkiye'yi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsil eden takımların hepsi karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı. Türk futbolu için bir ilkin yaşandığı gecenin ülke puanına da katkısı büyük oldu. Peki, UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaç puanda 2022? Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi? İşte detaylar...

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki 4. hafta maçları tamamlandı. 4 temsilcimizin yarıştığı Avrupa kupalarında aldığımız sonuçlardan sonra Türkiye'nin UEFA sıralamasında yeri değişti. UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaç puanda 2022? Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi? Güncel UEFA sıralaması sizlerle...

TÜRKİYE UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türk futbolu, Avrupa'da tarihi bir gece yaşadı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor maçlarını kazandı. Böylece Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı da aynı gün sahadan galibiyetle ayrıldı. Öte yandan ülke puanında büyük bir sıçrama yaşayan Türkiye, 4 basamak birden yükselerek 14. sıraya yerleşti.

Güncel UEFA ülke sıralaması:

12. sıra : Norveç : 28,7 puan

Norveç : 28,7 puan 13. sıra : Çekya : 28 puan

Çekya : 28 puan 14. sıra : Türkiye : 27,9 puan

Türkiye : 27,9 puan 15. sıra : İsviçre : 27,6 puan

İsviçre : 27,6 puan 16. sıra : Ukrayna : 27,5 puan

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE İLK

Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 yenerek Fransa'ya gönderdi. Konferans Ligi'nde Başakşehir, sahasında RFS'yi 3-0'la geçerken, Sivasspor ise Ballkani karşısında Kosova'da geriden gelerek 2-1 kazandı. 4 galibiyetiyle birlikte, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez tüm Türk takımları aynı günü galibiyetle kapadı.

ÜLKE SIRALAMASINDA 14. SIRAYA YÜKSELDİK

4 temsilcimizin de sahadan galibiyetle ayrılması ülke puanına da ciddi katkı yaptı. Türkiye, ülke sıralamasında 4 basamak birden yükselerek 14. sıraya yerleşti.