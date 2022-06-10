Türkiye U21 Ümit Milli Takım kadrosu! Türkiye U21 (21 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? - Haberler

U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Türkiye - Kazakistan arasında oynanacak. Maç başlamadan önce futbol severler, Türkiye U21 Ümit Milli Takım kadrosu! Türkiye U21 (21 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? merak etti. Ayrıntılar yazımızda...

TÜRKİYE - KAZAKİSTAN U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Kazakistan U21, 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı bugün 10 Haziran Cuma saat 20:00 'da başlayacak.

TÜRKİYE U21 ÜMİT MİLLİ TAKIM KADROSU!

Kaleciler:

Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.)

Canberk Yurdakul (Bursaspor)

Emre Bilgin (Beşiktaş A.Ş.)

Defans:

Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor)

Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor A.Ş.)

Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.)

Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.)

Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor)

Kazımcan Karataş (Altay)

Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha:

Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor)

Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.)

Emirhan İlkhan (Beşiktaş A.Ş.)

Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Aral Şimşir (FK Jerv)

Polat Yaldır (Yılport Samsunspor)

Burak İnce (Arminia Bielefeld)

Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)

Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Forvet:

Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.)

Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor)

Ali Akman (Nec Nijmegen)

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