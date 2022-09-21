Türkiye U19 - Lüksemburg U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye U 19 Maçı izle! Türkiye U19 kadrosunda kimler var?

Türkiye 19 Yaş Altı Millî Futbol Takımı, Lüksemburg U19 ile karşılaşacak. Karşılaşmayla birlikte futbolseverler maçın yayın saati, yayınlandığı kanal, oynandığı stat ve maç saati ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, Türkiye U19 - Lüksemburg U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesinde Türkiye U 19 takımı ile Lüksemburg U19 takımı karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin ilgi gösterdiği maç ile ilgili araştırma yapılmakta. Kullanıcılar internette konuya ilişkin en çok Türkiye U19 - Lüksemburg U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye U19 maçı hangi kanalda? Türkiye U19 maçı canlı izle! gibi konu ve soruları araştırıyor. Türkiye U19 takımı maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

TÜRKİYE U19-LÜKSEMBURG U19 MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesinde Türkiye U19 ile Lüksemburg U19 mücadelesi 21 Eylül Çarşamba saat 13:00'da oynanacak. Maçın yayıncı kuruluşu bulunmamakta.

TÜRKİYE U19 ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleci: Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Defans: Yaşar Kavas (1922 Konyaspor), İlker Akar (Altınordu), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Umut Erdem (Galatasaray), Emir Ortakaya (Göztepe), Bartu Kırtaş (İstanbulspor), Ayberk Karapo (Manisa FK), Muhlis Dağaşan (PSV), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Tintiş (VavaCars Fatih Karagümrük)

Orta saha: Furkan Yöntem, Sami Satılmış, Tugay Güner (Altınordu), Atakan Dama (Ankara Demirspor), Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Adem Metin Türk (Arnavutköy Belediyespor), Yiğit Kerem (Bergama Belediyespor), Başar Önal (De Graafschap), Bora Aydınlık (Fenerbahçe), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Diren Dağdeviren (Hoffenheim), Emirhan İlkhan (Torino), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor)

Forvet: Ahmet Karademir (Arabam.com Konyaspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Habib Biçer (Bitexen Sapanca Gençlikspor), Safa Yıldırım (Hertha Berlin)