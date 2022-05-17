Türkiye U17 Milli Takım kadrosu! Türkiye U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? - Haberler

Türkiye U17 Milli Takım kadrosu! Türkiye U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne?
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U17 Milli Takımımız İsrail'in ev sahipliği yaptığı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu ilk maçında bugün İspanya ile karşılaşacak. Maç başlamadan önce futbol severler, Türkiye U17 Milli Takım kadrosu! Türkiye U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? merak ediyor. Peki, Türkiye U17 17 yaş altı kadrosundaki futbolcular kimdir, isimleri ne? İşte detaylar...
U17 Avrupa Şampiyonası grup maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Türkiye - İspanya arasında oynanacak. Maç başlamadan önce futbol severler, Türkiye U17 Milli Takım kadrosu! Türkiye U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? merak etti. Ayrıntılar yazımızda...
Türkiye - İspanya U17, 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası maçı bugün 17 Mayıs Salı saat 20:00 'da başlayacak.
Kaleciler:
- Mert Furkan Bayram (Altınordu)
- Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor)
- Arif Şimşir (Altınordu)
Defans:
- Hasan Berat Kayalı (Altınordu)
- Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.)
- Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.)
- Selçuk Rinal (FC St.Pauli)
- Mertcan Ayhan (FC Schalke 04)
- Batuhan Yavuz (FC Schalke 04)
- Semih Kara (VfB Stuttgart)
- Berkay Yılmaz (SC Freiburg)
- Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)
Orta Saha:
- Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim)
- Emirhan Acar (AKA Tirol)
- Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor)
- Efe Akman (Galatasaray A.Ş.)
- Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC)
- Fırat Alpsoy (Karlsruher SC)
- Selim Can Sönmez (FC Utrecht)
- Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor)
- Ali Eren Ersungur (TSG Hoffenheim)
Forvet:
- Halil Özdemir (KV Mechelen)
- Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg)
- Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Soykan Başar
Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kontrol edilen ve 17 yaş ve altı futbolcuların dahil edildiği bir millî futbol takımıdır. Takım her sene düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmektedir.
Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
- 2002 - 2003 arası - Birinci eleme turu
- 2004 - Grup maçları
- 2005 - Şampiyon
- 2006 - 2007 arası - Elit eleme turu
- 2008 - Yarı final
- 2009 - Grup maçları
- 2010 - Yarı final
- 2011 - Elit eleme turu
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası
- 1989 - 2003 arası - Elemeleri geçemedi
- 2005 - Dördüncü
- 2007 - Elemeleri geçemedi
- 2009 - Çeyrek final
- 2011 - Elemeleri geçemedi