Türkiye U17 Milli Takım kadrosu! Türkiye U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? - Haberler

U17 Avrupa Şampiyonası grup maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Türkiye - İspanya arasında oynanacak. Maç başlamadan önce futbol severler, Türkiye U17 Milli Takım kadrosu! Türkiye U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? merak etti. Ayrıntılar yazımızda...

TÜRKİYE - İSPANYA U17 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İspanya U17, 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası maçı bugün 17 Mayıs Salı saat 20:00 'da başlayacak.

TÜRKİYE U17 MİLLİ TAKIM KADROSU!

Kaleciler:

Mert Furkan Bayram (Altınordu)

Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor)

Arif Şimşir (Altınordu)

Defans:

Hasan Berat Kayalı (Altınordu)

Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.)

Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.)

Selçuk Rinal (FC St.Pauli)

Mertcan Ayhan (FC Schalke 04)

Batuhan Yavuz (FC Schalke 04)

Semih Kara (VfB Stuttgart)

Berkay Yılmaz (SC Freiburg)

Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha:

Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim)

Emirhan Acar (AKA Tirol)

Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor)

Efe Akman (Galatasaray A.Ş.)

Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC)

Fırat Alpsoy (Karlsruher SC)

Selim Can Sönmez (FC Utrecht)

Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor)

Ali Eren Ersungur (TSG Hoffenheim)

Forvet:

Halil Özdemir (KV Mechelen)

Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg)

Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar

TÜRKİYE U17 MİLLİ TAKIM HAKKINDA BİLGİLER VE BAŞARILARI

Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kontrol edilen ve 17 yaş ve altı futbolcuların dahil edildiği bir millî futbol takımıdır. Takım her sene düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmektedir.

Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2002 - 2003 arası - Birinci eleme turu

2004 - Grup maçları

2005 - Şampiyon

2006 - 2007 arası - Elit eleme turu

2008 - Yarı final

2009 - Grup maçları

2010 - Yarı final

2011 - Elit eleme turu

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası

1989 - 2003 arası - Elemeleri geçemedi

2005 - Dördüncü

2007 - Elemeleri geçemedi

2009 - Çeyrek final

2011 - Elemeleri geçemedi

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