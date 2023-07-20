Türkiye Turizmi ve Antalya Destinasyonu Rekabet Üstünlüğünü Koruyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türkiye'nin turizm çeşitliliği ve zengin kaynaklarıyla rekabet üstünlüğünü koruduğunu belirtti. Antalya'nın turizm arzındaki rekabet üstünlüğünü geçtiğimiz yıl ortaya koyduğunu ve dünya sıralamasında 4. sırada yer aldığını söyledi. Kavaloğlu, turizmin çeşitliliğin direncini artırdığını vurgulayarak, sektörün temel turistik ürünlerin yanı sıra spesifik ürünlere yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye ve Antalya'nın çok zengin turistik kaynak ve ürünlere sahip olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği(AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, çeşitliliğin turizmin direncini artıran en önemli rekabet aracı olduğunu belirterek, "Türkiye turizmi ve Antalya destinasyon olarak turizm arzındaki rekabet üstünlüğünü geçtiğimiz yıl ortaya koydu ve şu anda dünya sıralamasında 4. sırada, pandemi sonrasında da en hızlı toparlanan ülkeler arasında en başlarda yerini aldı" dedi.

Kavaloğlu, dünyanın en önemli jeopolitik konuma sahip ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, turizm çeşitleri bakımından birçok alternatifi barındırdığına değindi.

Türkiye'nin turizm arzının doğal, kültürel ve sosyal kaynakların zengin bir bileşkesi olduğunun altını çizen Kavaloğlu, "Ülkemiz doğu ve batının muhteşem bir arakesiti. Bu kaynak zenginliği içinde sektörümüzün hem gelişerek sürdürülebilir olması hem de rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için temel turistik ürünler ile birlikte spesifik ürünlere yönelmelerini gerektirmektedir. Bölgemizde yer alan pek çok işletme, dünya standartlarında yapılan spor, sağlık, kongre tesisleri ile turizmde ürün gamının genişlemesine önemli katkılar sağladı. Türkiye'de yer alan golf tesisleri ile özellikle kış döneminde golf oyucularını bölgeye çekebilmektedir. Futbol klüpleri kış döneminde uzun süreli konaklamalar sağlamakta aynı zamanda klüplerin ait oldukları ülkelerde destinasyon tanıtımına katkıda bulunuyor" diye konuştu.

"12 ay sürdürülebilir turizm"

Sağlık işletmelerinin turizm hareketlerini 12 ay boyunca sürdürdüğünü dile getiren Kaan Kavaloğlu, "Türkiye turizmi ve Antalya destinasyon olarak turizm arzındaki rekabet üstünlüğünü geçtiğimiz yıl ortaya koydu ve şu anda dünya sıralamasında 4. sırada, pandemi sonrasında da en hızlı toparlanan ülkeler arasında en başlarda yerini aldı. Fuar ve kongre turizmi yine tüm yıla yayılan turizm hareketlerinin devamını sağlıyor. Antalya bir destinasyon olarak gelişen altyapısı ve üst yapısı ile 12 ay sürdürülebilir turizmin tüm bileşenlerini taşımaktadır. Üzerimize düşen; ürün çeşitliliği oluşturulurken doğal kaynakları koruyarak kaliteli bir çevre oluşturmayı kültürel değerlere ve bunların korunarak kullanılmasına uygun hareket etmek olacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA