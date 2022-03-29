Türkiye, turizmde dünya dördüncüsü

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Dünya Turizm Örgütü'nün (WHO) açıkladığı resmi verilere göre, 2021'de dünyadaki turizm hareketliliğine 421 milyon kişinin katıldığını, Türkiye'nin 29,9 milyon turist sayısı ile dünya dördüncüsü olduğunu söyledi. Yavuz, "Türkiye böylelikle tarihinde ilk kez dünya 4'üncülüğüne yükseldi. İtalya ve Amerika'yı geçen Türkiye'nin dünya turizmindeki payı yüzde 7 oldu" dedi.

40 milyon kişi ile 2021'de dünyanın en çok turistini ağırlayan Fransa'nın resmi bildirimde bulunmadığı WHO'nun resmi verilerini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, geçen yıl 421 milyon kişinin turistik seyahat yaptığını belirtti. Yavuz, "Bu sayı 2019 yılının yüzde 71 gerisinde kaldı. 2020 yılında 2019'a göre yüzde 73 olan kayıp, 2021'de ancak yüzde 2 azalabildi" dedi.

Korona sürecinin kazananı ve 2021'in şampiyonunun Akdeniz havzası olduğunu belirten Yavuz, "2021 yılının ilk 10'undaki 6 ülke, Akdeniz ülkesi. Bu 6 ülkenin toplam turist sayısı 158 milyon civarında. Toplam turist sayısının yüzde 37,5'ini 6 Akdeniz ülkesi oluşturuyor. Her üç turistten biri 6 Akdeniz ülkesine tatile gitmiş. Hırvatistan tarihinde ilk kez 10'uncu sıraya yerleşti. Akdeniz'de ise şehir olarak 2021'de 9,5 milyon turist sayısıyla Antalya birinci sırada. 421 milyon turistin, 281 milyonu ise Türkiye dahil Avrupa ülkelerini tercih etti" ifadelerini kullandı.