Trendyol Süper Lig'de transfer sezonunun sona ermesine saatler kaldı. Takımlar, eksik bölgelerine takviye çalışmalarını sürdürürken TFF tarafından belirlenen tarihe kadar transferlerini bildirecek. Peki, Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı?

TÜRKİYE TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig ekipleri de dahil olmak üzere, TFF 1. Lig ve diğer alt liglerde mücadele eden takımlar, kadrolarına katmak istedikleri futbolcularla görüşmelerini sonlandırmak zorunda.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu transfer dönemi 24 Haziran'da başlamıştı.

Takımlar yaptıkları transferleri 13 Eylül Cuma günü gecesi saat 23.59'a kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirebilecek.

Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SÜPER LİG? ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig?'in ara transfer dönemi TFF?'nin açıkladığı bilgilere göre 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

11 Şubat'a kadar devam edecek olan ara transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirebilecek.

Transfer döneminin bitmesine 3 saat kaldı.