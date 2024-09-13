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Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı?

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Trendyol Süper Lig?'in 2024-2025? sezonunun yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kaldı. Peki, transferin bitmesine kaç saat kaldı? Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor?

Trendyol Süper Lig'de transfer sezonunun sona ermesine saatler kaldı. Takımlar, eksik bölgelerine takviye çalışmalarını sürdürürken TFF tarafından belirlenen tarihe kadar transferlerini bildirecek. Peki, Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı?

TÜRKİYE TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig ekipleri de dahil olmak üzere, TFF 1. Lig ve diğer alt liglerde mücadele eden takımlar, kadrolarına katmak istedikleri futbolcularla görüşmelerini sonlandırmak zorunda.

Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu transfer dönemi 24 Haziran'da başlamıştı.

Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı?

Takımlar yaptıkları transferleri 13 Eylül Cuma günü gecesi saat 23.59'a kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirebilecek.

Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı?

Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı?

SÜPER LİG? ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig?'in ara transfer dönemi TFF?'nin açıkladığı bilgilere göre 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı?

11 Şubat'a kadar devam edecek olan ara transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirebilecek.

Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı?

Transfer döneminin bitmesine 3 saat kaldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Trendyol Süper Lig Transfer Dönemi Türkiye Futbol

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