Televizyon Yayıncıları Derneği, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremler için ortak yardım gecesi düzenleyeceklerini duyurdu. Deprem ortak yayının ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Deprem ortak yayını ne zaman yayınlanacak? Türkiye Tek Yürek ortak yayın hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? Ortak yayın nedir? İşte detaylar...

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Televizyon Yayıncıları Derneği de depremden etkilenen illerimiz için yardım gecesi düzenleyecek. Türkiye Tek Yürek yardım gecesinin ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, Türkiye Tek Yürek ortak yayın hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? Deprem ortak yayını ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Televizyon Yayıncıları Derneği, ortak yardım gecesi düzenleyeceklerini duyurdu. Konuyla ilgili dernekten yapılan açıklamada "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık" denildi. Yapılan çağrıya STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7'den olumlu yanıt geldi. Kanalların katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.