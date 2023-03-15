TV kanallarının ortak yayınıyla Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlenmişti. Depremler sonrası, yaraların sarılması için ve gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplanmıştı. Peki, Türkiye Tek Yürek kampanyasında kaç TL yatırıldı? Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasında ne kadar ödeme yapıldı?

Türkiye Tek Yürek kampanyasında kaç TL yatırıldı? Sorusu, gündemde yer almakta olan haberlerin ardından merak edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'nin ne kadarının yatırıldığına dair açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye Tek Yürek kampanyasında kaç TL yatırıldı? Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasında ne kadar ödeme yapıldı?

TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASINDA KAÇ TL YATIRILDI?

AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplanan paralarla ilgili konuştu. Oktay, "Türkiye Tek Yürek, kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'nin, 74 milyar 118 milyon 164 bin TL'si hesaplara yatırıldı. Toplanılan yardımın her bir kuruşu Deprem bölgesinin ihyasına harcanacaktır. Taahhüt edilip AFAD hesaplarına aktarılmayan kısmının da önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağına inanıyorum." dedi.