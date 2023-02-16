Yaklaşık 8 saat süren program boyunca Depremzedeler için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" Bağış yayınında kaç para toplandı? Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yüz binlerce kişi bağış yaptı. İşte Türkiye Tek Yürek İZLE! Türkiye Tek Yürek kampanyası İZLE! Türkiye Tek Yürek bağış yayını izleme linki!

TÜRKİYE TEK YÜREK İZLE

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oldu. Yaklaşık 8 saat süren programda toplanan bağış miktarı 115 milyar TL'yi aştı. Ortak yayın boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi.