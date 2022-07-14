Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman hangi kanalda? Türkiye - Tayland maçı şifresiz mi? Türkiye - Tayland maçı hakemi kim?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Türkiye - Tayland bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye - Tayland maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Türkiye - Tayland karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Türkiye - Tayland maçı şifresiz mi? Türkiye - Tayland maçı hakemi kim? Türkiye - Tayland maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Tayland, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, 14-07-2022 Perşembe günü saat 18.30'da oynanacak.
TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Tayland Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.