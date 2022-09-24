FIVB Dünya Şampiyonası'nda kıran kırana mücadele Filenin Sultanları'nın Tayland maçıyla tüm hızıyla sürüyor. Bugün Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Tayland B Grubu maçında karşı karşıya gelecek Türkiye - Tayland arasındaki mücadeleye sporseverlerin ilgisi büyük. Peki, Türkiye - Tayland maçı canlı izle! Filenin Sultanları maçı izle!

FIVB Dünya Şampiyonası mücadelesinde Tayland ile karşı karşıya gelecek Filenin sultanları, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan'a karşı mücadele edecek. FIVB Dünya Şampiyonası, Türkiye - Tayland arasındaki maç ile kaldığı yerden devam ediyor.Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Türkiye - Tayland maçı canlı izle! Filenin Sultanları maçı izle! Türkiye voleybol maçı canlı izle! Konularını aratmakta. Canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye - Tayland maçı canlı yayın linki bilgileri şöyle;

FIVB Dünya Şampiyonası'nda Türkiye - Tayland maçı 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 14:00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'da. platformundan naklen canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NEREDE?

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.