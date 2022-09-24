Türkiye - Tayland kadınlar voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye- Tayland voleybol maçı nerede?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takım, Tayland'a karşı çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Filenin Sultanları'nın çıkacağı bu önemli mücadele öncesi sporseverler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadroda kimlerin yer aldığı gibi detayları araştırıyor. Peki, Türkiye - Tayland kadınlar voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı ne zaman?

Filenin Sultanları maçı ne zaman? FIVB Dünya Şampiyonası mücadelesinde Tayland ile karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları'nın yapacağı maç sporseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin en çok Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçı ile ilgili ne zaman saat kaçta, hangi gün, canlı izle, maç programı, hangi grupta ve maç programı gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Türkiye - Tayland kadınlar voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı ne zaman? soruları araştırılıyor. İşte detaylar;



TÜRKİYE - TAYLAND KADINLAR VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Tayland maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'de oynanacak.

TÜRKİYE - TAYLAND KADINLAR VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Tayland maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NEREDE?

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN?

24 Eylül Cumartesi

TSİ 14.00 Türkiye-Tayland (TRT Spor )

27 Eylül Salı

TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

28 Eylül Çarşamba

TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

29 Eylül Perşembe

TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

01 Ekim Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)