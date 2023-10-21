Türkiye, Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi verilen ülkeler arasına dahil edildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi verilen ülkeler grubuna dahil edildiğini duyurdu. Yeni düzenleme ile umuma mahsus ve resmi pasaport hamili vatandaşlarımız, turistik amaçlı e-vizelerini alabileceklerdir. Ancak e-vize uygulaması hac dönemini kapsamamaktadır.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi verilen ülkeler grubuna dahil edildiğini, uygulamanın hac seyahatini kapsamadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "17 Ekim 2023 tarihi itibarıyla, Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi verilen ülkeler grubuna ülkemiz dahil edilmiştir. Bu uygulama öncesinde vatandaşlarımız, Suudi Arabistan'a gerçekleştirecekleri seyahatlerde etiket vizeye tabiydiler. Yeni düzenleme çerçevesinde, umuma mahsus ve resmi pasaport hamili vatandaşlarımız, turistik amaçlı (turistik, iş, umre, aile ziyareti amaçlı) e-vizelerini 'https://visa.visitsaudi.com' internet adresinden, Suudi Arabistan'a varışlarında havalimanlarında bulunan e-vize kabinlerinden veya Suudi Arabistan'ın Türkiye'de mukim temsilciliklerinden '365 günde 90 gün kalış süreli', 'tek girişli' veya 'çok girişli' olarak alabileceklerdir" denildi.

E-vize uygulamasının, hac farizasını kapsamadığı belirtilen açıklamada, "Hac döneminde, e-vizeyle yalnızca kutsal bölgeler haricindeki şehirlere turistik ziyaret mümkün olabilecektir. Suudi Arabistan vatandaşları ise ülkemize seyahatlerinde etiket vize, e-vize ve sınır kapılarında bandrol vize alabilmektedirler" ifadeleri kullanıldı.