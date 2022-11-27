Türkiye Suriye'ye kara harekatı ne zaman başlatacak? Suriye'den sonra sırada Kerkük ve Musul mu var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'deki terör örgütü PYD'ye yönelik kara operasyonu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki Suriye'ye kara harekatı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik operasyon için ne dedi, ne söyledi? Suriye'ye kara harekatı ne zaman başlayacak, harekâtın yapılacağı yerler nerede? Suriye Operasyonu Şam -Ankara ilişkilerine nasıl yansır? Suriye'den sonraki hedef Musul ve Kerkük mü? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında Suriye'ye yönelik bir kara harekatının gerçekleşeceğini söyledi ve bunun için üç adres verdi. "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır," diye konuşan Erdoğan, hava harekatı kesintisiz bir şekilde sürerken, en uygun zamanda karadan da teröristlerin tepesine bineceklerini belirtti. Peki, Suriye'ye kara harekatı ne zaman başlayacak, harekâtın yapılacağı yerler nerede? Suriye Operasyonu Şam -Ankara ilişkilerine nasıl yansır? Suriye'den sonraki hedef Musul ve Kerkük mü? Detaylar haberimizde...

SURİYE KARA HAREKATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de üç bölgenin yapılacak kara harekatı ile teröristlerden temizleneceğini açıkladı. Atılan adımlarda Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün güvence altında olacağını söyleyen Erdoğan, hava harekatı devam ederken kendileri için en uygun zamanda karadan da teröristlerin tepesine bineceklerini belirtti. Erdoğan'ın açıklamasına göre kara harekatı Tel Rıf'at, Münbiç ve Aynı el Arab'a gerçekleştirilecek.

KARA HAREKATI'NI YAPILACAĞI YERLER HARİTADA NEREDE?

Kara Harekatı Tel Rıf'at, Münbiç ve Ayn el Arab'a yapılacak. Tel Rıf'at; Kuzeybatı Suriye'de ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin altındaki bir şehirdir. Suriye Demokratik Güçleri tarafından yönetilen Tel Rıfat, Suriye İç Savaşı çıktığında 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu'nun, 2014 yılında IŞİD'in ve 2015 yılında ise İslam Cephesi'nin eline geçti. 2016 yılında ise Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirildi. Bunun ardından Tel Rıfat, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'ne bağlandı.

SURİYE'DEN SONRA SIRADA MUSUL VE KERKÜK MÜ VAR?

Irak'taki çatışmalar, iç savaş ve bölünme tehlikesi imzalanan 1926-1946 antlaşmalarını yeniden gündeme getirdi. Misak-ı Milli sınırları içinde kalan Kerkük ve Musul, toprak bütünlüğünün sağlanması şartıyla terk edilmişti. 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması, Irak'ta karışıklığın devam etmesi hâlinde Türkiye'nin Musul ve Kerkük'e askeri müdahale etme hakkı veriyor. 1946 yılında imzalanan İstanbul Anlaşması da, bölünme ya da bölgenin illegal örgütlerin kontrolüne geçmesi Türkiye'nin haklarını gündeme getiriyor.

SURİYE OPERASYONU ANKARA-ŞAM İLŞKİLERİNE NASIL YANSIR?

Harekât, PKK/YPG'nin zayıflatılmasının yanı sıra, Suriye ordusunun normalde ilerleyemeyeceği birçok bölgeyi kontrol altına almasıyla sonuçlanırsa ve ortaya çıkan yeni temas hatlarında geçmişte Rusya ile olduğu gibi somut askerî ve güvenlik mekanizmaları kurulabilirse her iki devlet de "çalışan bir mekanizma" üzerinden fayda üretebilir. Bu faydanın başlangıçta bir arabulucu yoluyla sonradan doğrudan temaslarla ilerlemesi ise uzun vadeli normalleşmenin ilk adımları olabilir. Özetle, Ukrayna'daki çatışmanın etkisiyle Suriye'de etkisi zayıflayan Rusya'nın, bu boşluğun ABD veya İran tarafından doldurulmasından duyduğu endişe; İran'daki gelişmelerin Türk-Amerikan ilişkilerine yansımaları; Ankara-Şam ilişkilerindeki ilerlemenin Suriye'deki normalleşmenin ve iç savaşın sona erdirilmesinin kilidi olması ve İran'da yaşanabilecek krizin neden olabileceği fırsatlar ve/veya maliyetlerin bölgesel etkileri, Türkiye'nin Suriye'de bir operasyonla PKK/YPG'yi bir kez daha geriletmesi için uygun kesişimin doğmasına neden oldu. Ancak tam da bu nedenlerle olası bir operasyonun kendisine ait dinamikleri ve sınırları olacaktır. Şimdi bunları tartışalım.