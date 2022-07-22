Süper Lig ve Avrupa liglerinin başlamasına günler kaldı. Taraftarlar yeni sezonun başlamasını heyecanla beklerken, liglerin yayınlanacağı platformlarda belli oldu. Peki, Türkiye Süper Lig maçları hangi kanalda 2022-2023? Yeni sezonda Türkiye Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu mu?

TÜRKİYE SÜPER LİG MAÇLARI 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ KANALDA OLACAK?

2022-2023 yeni sezonda Türkiye Süper Lig maçları beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak. Aynı şekilde maçların özetleri de beIN SPORTS kanalında olacaktır.

HANGİ LİGLERİN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA turnuvaları - EXXEN

Süper Lig - beIN SPORTS

Premier League - beIN SPORTS

LaLiga - S Sport

Bundesliga - beIN SPORTS, Tivibu Spor

Serie A - S Sport

Ligue 1 - beIN SPORTS

BEINSPORTS FREKANS DEĞERLERİ KAÇTIR?

Bein Sports HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4