Türkiye Süper Lig maçları hangi kanalda 2022-2023? Yeni sezonda Türkiye Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu mu?
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Liglerin başlamasına az bir süre kala ülkemizde hangi liglerin maçları hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. Merak edilen liglerden birisi de Türkiye Süper Lig oldu. Peki, Türkiye Süper Lig maçları hangi kanalda 2022-2023? Yeni sezonda Türkiye Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu mu? Türkiye Süper Lig maçlarını izlemek şifreli mi ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...
Süper Lig ve Avrupa liglerinin başlamasına günler kaldı. Taraftarlar yeni sezonun başlamasını heyecanla beklerken, liglerin yayınlanacağı platformlarda belli oldu. Peki, Türkiye Süper Lig maçları hangi kanalda 2022-2023? Yeni sezonda Türkiye Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu mu?
TÜRKİYE SÜPER LİG MAÇLARI 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ KANALDA OLACAK?
2022-2023 yeni sezonda Türkiye Süper Lig maçları beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak. Aynı şekilde maçların özetleri de beIN SPORTS kanalında olacaktır.
HANGİ LİGLERİN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
- UEFA turnuvaları - EXXEN
- Süper Lig - beIN SPORTS
- Premier League - beIN SPORTS
- LaLiga - S Sport
- Bundesliga - beIN SPORTS, Tivibu Spor
- Serie A - S Sport
- Ligue 1 - beIN SPORTS
BEINSPORTS FREKANS DEĞERLERİ KAÇTIR?
Bein Sports HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4