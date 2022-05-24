Türkiye Süper Lig gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu Türkiye Spor Toto Süper liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? - Haberler

2021-2022 futbol sezonunun bitimiyle birlikte 6 büyük ligin gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Peki, Türkiye Süper Lig gol ve asist kralları kimdir? 2021-2022 sezonu Türkiye Spor Toto Süper liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Gol ve asist krallığı ilk 10 liste sizlerle...

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GOL VE ASİST KRALI KİMLER OLDU?

2021-2022 sezonu Spor Toto Süper Lig'de gol kralı 20 golle Kasımpaşa takımının oyuncusu Umut Bozok oldu.

2021-2022 sezonu Spor Toto Süper Lig'de asist kralı 13 asistle Adana Demirspor takımının oyuncusu Matías Vargas oldu.

TÜRKİYE SÜPER LİG GOL VE ASİST KRALLIĞI LİSTESİ (İLK 10)

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu Gol Krallığı Listesi:

Umut Bozok : 38 maçta 20 gol Mario Balotelli : 31 maçta 18 gol Ayoub El Kaabi : 32 maçta 18 gol Joel Pohjanpalo : 33 maçta 16 gol Serdar Dursun : 33 maçta 15 gol Andreas Cornelius : 37 maçta 15 gol Aleksandar Pesic : 31 maçta 14 gol Alexandru Maxim : 31 maçta 14 gol Haji Wright : 32 maçta 14 gol Michy Batshuayi : 33 maçta 14 gol

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu Asist Krallığı Listesi:

Matias Vargas : 36 maçta 13 asist Efecan Karaca : 34 maçta 12 asist Edin Visca : 36 maçta 12 asist Max Gradel : 31 maçta 11 asist Tayfur Bingöl : 30 maçta 10 asist Anthony Nwakaeme : 30 maçta 10 asist Mert Hakan Yandaş : 24 maçta 9 asist Yunus Akgün : 34 maçta 9 asist Serdar Gürler : 34 maçta 8 asist Onur Bulut : 34 maçta 8 asist

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