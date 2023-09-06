Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. Sporseverlerin yakından takip etiği voleybol maçı ile ilgili olarak Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız; 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki beşinci maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 mağlup etti. Türkiye Slovenya maçı ile devam eden CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Türkiye Slovenya voleybol maçı hangi kanalda Türkiye Slovenya CANLI izle!

TÜRKİYE SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Slovenya, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası maçı, 08-09-2023 Cuma günü TRT Sporkanalından yayınlanacak.

TÜRKİYE SLOVENYA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Türkiye Slovenya maçını TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

CEV ERKEKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

EV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadelesi İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde 28 Ağustos - 16 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ardından Filenin Efeleri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre "Filenin Efeleri", olimpiyat elemeleri maçlarını 30 Eylül - 8 Ekim 2023 tarihlerinde Japonya'da oynayacak.