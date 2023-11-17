U21 Hazırlık maçı maçında Türkiye-Slovenya maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye-Slovenya hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Türkiye-Slovenya maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Slovenya hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Slovenya hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye- Slovenya maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Türkiye- Slovenya maçı şifresiz mi ve Türkiye- Slovenya maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Türkiye- Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Slovenyahangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

17-11-2023 TÜRKİYE VS SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Slovenya arasındaki U21 Hazırlık Maçı maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BiLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI HANGi GÜN?

Türkiye-Slovenya Maçı, 17 Kasım Cuma günü oynanacak.

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Slovenya Maçı, saat 19:45 başlayacak.

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Slovenya, karşı karşıya geleceği U21 Hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, Pendik Stadyumu'nda oynanacak.