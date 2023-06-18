Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Türkiye - Slovakya Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Türkiye - Slovakya Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - Slovakya Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Slovakya Basket maçı ne zaman?

Türkiye - Slovakya Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Türkiye - Slovakya Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Slovakya Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Türkiye - Slovakya Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Slovakya Basket maçı ne zaman?

TÜRKİYE - SLOVAKYA BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen FIBA Kadınlar EuroBasket maçı, Ljubljana'da, Arena Stozice Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler Bilyoner TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz kanalından canlı olarak izleyebilecek.

TÜRKİYE - SLOVAKYA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

18 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Türkiye - Slovakya Basket karşılaşması saat 21:45'da Bilyoner TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz kanalından canlı yayınlanacak ve Bilyoner TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.