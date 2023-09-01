Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan VOLEYBOL FİNAL maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye'nin voleybol takımının finaldeki rakibi merak konusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Peki, Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye'nin voleybol takımının finaldeki rakibi merak konusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Peki, Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar…

ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDEYİZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı. Tarihinde 2003 ve 2019'da finale yükselen milli takım, bu iki maçı da kaybederek gümüş madalya elde etmişti. Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Türkiye'nin finaldeki rakibi Hollanda-Sırbistan maçı sorası belli oldu. Rakibimiz Sırbistan oldu.

Türkiye Sırbistan maçı 3 Eylül saat 20.30'da oynanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Sırbistan maçı TRT Spor ekranlarından CANLI olarak yayınlanacak.