Türkiye Sırbistan kaç kaç, CANLI TAKİP! CEV Türkiye Sırbistan kim kazandı?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde bugün Sırbistan ile karşılaşıyor. Peki, Türkiye Sırbistan kaç kaç, CANLI TAKİP? CEV Türkiye Sırbistan kim kazandı?
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak Türkiye Sırbistan maçı, TSİ 21.00'de başlayacak. Tarihi maç TRT 1'den canlı yayınlanacak. Peki, CEV Türkiye Sırbistan kim kazandı? Türkiye Sırbistan kaç kaç, CANLI TAKİP!
CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final maçı, bugün TRT 1, kanalından yayınlanacak.
CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Türkiye Sırbistan maçı başlama saati 21:00.
Türkiye Sırbistan voleybol maçını TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Türkiye Sırbistan maçında 2. Periyot oynanıyor.
Sırbistan: 1
Türkiye: 0