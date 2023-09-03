Türkiye Sırbistan CANLI izle! CEV Türkiye Sırbistan voleybol maçı CANLI izle!

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak Türkiye Sırbistan maçı, TSİ 21.00'de başlayacak. Tarihi maç TRT 1'den canlı yayınlanacak. Peki, Türkiye Sırbistan CANLI izlem linki var m? İşte, CEV Türkiye Sırbistan voleybol maçı CANLI izle!

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final maçı, bugün TRT 1, kanalından yayınlanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Türkiye Sırbistan maçı başlama saati 21:00.

CEV TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ!

Türkiye Sırbistan voleybol maçını TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

NE OLMUŞTU

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.