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Türkiye seçmen sayısı kaç? 2023 seçimde kaç kişi oy kullanacak?

Türkiye seçmen sayısı kaç? 2023 seçimde kaç kişi oy kullanacak?

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Türkiye seçmen sayısı kaç ve 2023 seçimde kaç kişi oy kullanacak, soruları son günlerde çok merak edilen konular arasına girdi. Peki, Türkiye seçmen sayısı kaç? 2023 seçimde kaç kişi oy kullanacak?

2023 seçim günü yaklaşırken vatandaşlar siyasi konularda detaylı araştırmalar yapıyor. Seçmen sayısı merak konusu olurken Türkiye seçmen sayısı kaç? 2023 seçimde kaç kişi oy kullanacak? gibi konuları araştırdı. Peki, Türkiye seçmen sayısı kaç? 2023 seçimde kaç kişi oy kullanacak?

2023 SEÇİMDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara 2023 seçimlerinde:

Yurt içi tahmini: 60 milyon 904 bin 499 seçmen

Yurt dışı tahmini 3 milyon 286 bin 786 seçmen oy kullanacak.

Yıllara göre seçmen sayıları:

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri seçmen sayısı (Tahmini): 64.191.285

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri seçmen sayısı: 59.367.469 Kullanılan oy: 51.197.959

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri seçmen sayısı: 55.692.841 Kullanılan oy : 41.283.627

Seçim Sonuçları

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