Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter Typhoon" tedariki için çalışmalarının olduğunu belirtti. Bakan Güler'in açıklaması sonrası Türkiye savaş uçağı mı alacak? Hangi ülkeden nereden, kaç tane savaş uçağı alınacak? Merak edildi.

Türkiye savaş uçağı mı alacak? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter Typhoon" tedariki için çalışmalarının olduğunu belirtti. Bakan Güler'in açıklaması sonrası Türkiye savaş uçağı mı alacak? Hangi ülkeden nereden, kaç tane savaş uçağı alınacak? Merak edildi. Detaylar!

TÜRKİYE SAVAŞ UÇAĞI MI ALACAK?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan Avrupa Birliği yapımı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı. Bakan Güler, "İngiltere ve İspanya 'Evet' dedi, Almanya'yı ikna etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

BAKAN GÜLER, TBMM KOMİSYONU'NDA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"EUROFİGHTER ALMAYI PLANLIYORUZ"

Bir milletvekilinin "Eurofighter Typhoon" savaş uçağının alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine Güler, "Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz." diye konuştu.

"F-35'TE BİR TAKIM SORUNLAR ÇIKTI"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki muharip uçakların, görevlerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya Güler, "F-16'larımız, F-4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterli. Ancak biz tabii ki ileri bakıyoruz. İleri için de başlangıçta F-35'e müracaat etmiştik fakat F-35'te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. F-16'larımızı modernize etmek için F-16 Blok 70 Viper'den 40 tane hazır alacak, 79 tanesinin modernizasyonunu TUSAŞ'ta kendimiz yapacağız." yanıtını verdi.

"KAAN, BU YIL SONUNDA İLK UÇUŞUNU YAPACAK"

"Bizim için asıl olan iki uçağımız var." diyen Güler, "Bunlardan biri Hürjet. Bu aynı zamanda bizim eğitim uçağımız olacak. Aynı zamanda da muharip uçak. Asıl hedefimiz 5'inci nesil milli muharip uçağımız Kaan. Bu yılın sonunda inşallah ilk uçuşunu yapacak. 5'inci nesil bir uçak. Kendi motorumuz için çalışıyoruz. 2028'de yerli motoru vereceğiz, en geç 2032'de de kendi motorumuzla uçuyor olacak." dedi.

"İNGİLTERE VE İSPANYA'DAN 40 ADET SAVAŞ UÇAĞI ALMAYI PLANLIYORUZ"

Bakan Güler, İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Avrupa Birliği yapımı Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını söyledi. Bakan Güler, "İngiltere ve İspanya "Evet" dedi, Almanya'yı ikna etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

EUROFIGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI

Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, çift motorlu, delta kanatlı avcı uçağı. Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.