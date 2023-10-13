Türkiye'nin San Marino ile oynayacağı maçın tarihi, yeri ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Türkiye - San Marino maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye San Marino hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye - San Marino maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye San Marino hangi kanalda?

Türkiye ve San Marino arasında gerçekleşecek UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme maçı detayları araştırılıyor. Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı maç nerede gerçekleşecek merak konusu oldu. Sporseverler tarafından maçın hangi kanalda yayınlanacağı sorgulatılıyor. Peki, Türkiye - San Marino maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye San Marino hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE SAN MARİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye- San Marino maçı 13 Ekim Cuma günü 19.45'te gerçekleşecek.

TÜRKİYE SAN MARİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ve San Marino maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.