Rusya, Batı'nın yaptırımlarına karşılık olarak Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışını kesti. Ardından, Türkiye Rusya'dan ne kadar gaz alıyor ve Türkiye Rusya'dan gaz alıyor mu gündeme geliyor. Rusya doğalgazı keser mi merak ediliyor. Peki, Türkiye Rusya'dan ne kadar gaz alıyor? Türkiye Rusya'dan gaz alıyor mu? Rusya doğalgazı keser mi?

Türkiye Rusya'dan ne kadar gaz alıyor ve Türkiye Rusya'dan gaz alıyor mu soruları gündeme geliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basının Rusya doğalgazı keser mi sorusunu yanıtladı. Türkiye Rusya'dan ne kadar gaz alıyor? Türkiye Rusya'dan gaz alıyor mu? Rusya doğalgazı keser mi? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE RUSYA'DAN NE KADAR GAZ ALIYOR?

Rusya tarafından atılan bu adım, bugün Balkan Turu'na çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havalimanında soruldu. Gazetecinin "Rusya, bu kış zor geçecek dedi. Türkiye'nin doğal gaz konusunda sıkıntısı var mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ektiğini biçiyor. Bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecekler. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Putin de Avrupa'nın yaptırımlarına karşı böyle bir tepki veriyor" dedi.

TÜRKİYE RUSYA'DAN GAZ ALIYOR MU?

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, dünya siyaseti ve ekonomisinde büyük yaralar açmaya devam ediyor. Rusya'nın son olarak yaptığı hamle büyük yankı uyandırdı. Moskova yönetimi dün Batı'nın yaptırımlarına karşılık olarak Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışını kesti. Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kalkıncaya dek gaz akışına izin vermeyeceklerini duyuran Moskova yönetiminin "Bu kış oldukça zor geçecek" notuyla paylaştığı 2 dakikalık tehdit videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

RUSYA DOĞALGAZI KESER Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizi hakkında Erdoğan, "Hassasiyetimiz kararlılıkla sürüyor. Yunanistan bunun farkında olduğu için kendilerine çekidüzen verme yoluna girdiler." ifadelerini kullandı.

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