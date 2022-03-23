Portekiz Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç ne zaman?

Bu hafta milli maç ne zaman? Portekiz- Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası play-off kura çekimi geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Türkiye'nin rakibi ise Portekiz oldu. Yeni yılın gelmesi ile birlikte, bu kritik maçın ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte, Milli maç takvimi!

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılan son takımları belirlemek için düzenlenen Avrupa elemeleri play-off turunda kuralar çekildi. 12 takımın A, B ve C olmak üzere 3 yola ayrıldığı play-off turunda C Yolu'nda mücadele edecek olan Türkiye, yarı finalde Portekiz'e konuk olacak.

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE HANGİ KANALDA?

Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TFF AÇIKLADI

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022'de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto'da oynanacak.

Dragao Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım'ın Portekiz'i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye'de yapacağı karşılaşmanın Konya'da oynanmasını kararlaştırdı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.

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