Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri! Türkiye- Portekiz maçında kimler oynayacak?
Türkiye ve Portekiz arasında oynanacak olan futbol maçının muhtemel ilk 11'leri açıklandı. Maçta hangi oyuncuların sahada yer alacağı merak konusu olmuştu. Bu önemli maçın kadrosu futbolseverlerin ilgisini çekiyor.
EURO 2024'e ilk maçına galibiyetle başlayan A Milli Takım'da gözler Portekiz karşılaşmasına çevrildi. Türkiye, tarihinde Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyet elde edemezken bir ilke imza atmak istiyor. Peki, Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri! Türkiye- Portekiz maçında kimler oynayacak?
TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇININ MUHTEMEL 11'İ KİM?
Dev mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetirken yardımcılıklarını ise Stefan Lupp Marco Achmüller üstlenecek. Ay-yıldızlı temsilcimiz F Grubu'nu ilk iki sırada tamamlaması durumunda son 16 turuna yükselecek. Montella yönetimindeki Milliler, Portekiz karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda üst turda mücadele etmeye hak kazanacak. İki takım arasındaki son karşılaşma 2022 yılında oynanırken Portekiz mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz.
Portekiz: Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Silva, Leao, Ronaldo.