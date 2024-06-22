Türkiye- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Türkiye- Portekiz hangi kanalda? #9917

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli takım, karşılaşma sonunda galibiyet sevinci yaşadı. Peki, turnuvadaki bir sonraki karşılaşma ne zaman? Türkiye hangi takımlarla oynayacak?

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

22 Haziran Cumartesi: 19.00 Türkiye- Portekiz

26 Haziran Çarşamba: 22.00 Çekya- Türkiye

F GRUBU PUAN DURUMU TABLOSU

1- Türkiye - 3 puan

2Portekiz - 3 puan

3-Gürcistan - 0 puan

4- Çekya - 0 puan