Türkiye- Portekiz maçı kaç kaç? Türkiye- Portekiz maçında kim önde?
Türkiye ve Portekiz arasında gerçekleşen futbol maçının sonucu merak ediliyor. Maçın son skorunu ve hangi takımın önde olduğunu öğrenmek için haberimizi takip edin.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz takımları Dortmund'da bulunan BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye- Portekiz maçı kaç kaç? Türkiye- Portekiz maçında kim önde?
TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI KAÇ KAÇ?
Türkiye- Portekiz maçında 2-0'lık skorla Portekiz öne geçti.
TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye- Polonya maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.