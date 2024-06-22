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TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI CANLI ANLATIM Türkiye- Portekiz maçında kim önde?

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Türkiye- Portekiz maçında kim önde? Türkiye ve Portekiz arasında gerçekleşen futbol maçının canlı anlatımı ve maçın gidişatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Maçta hangi takımın önde olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz takımları Dortmund'da bulunan BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye- Portekiz maçında kim önde?

TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI CANLI ANLATIM

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz takımları Dortmund'da bulunan BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Portekiz oyuncuları, attıkları golün ardından sevinç yaşadı.

TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI CANLI ANLATIM Türkiye- Portekiz maçında kim önde?

TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI CANLI ANLATIM Türkiye- Portekiz maçında kim önde?

TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI CANLI ANLATIM Türkiye- Portekiz maçında kim önde?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Portekiz Türkiye Futbol Spor Gündem Yaşam Spor Haberler

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