Türkiye Portekiz maç ne zaman? Türkiye Portekiz maçı bu hafta mı?

A Milli Futbol Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklanması sonrası Türkiye Portekiz maç ne zaman merak edildi. Pek, Türkiye Portekiz maçı bu hafta mı?

TÜRKİYEPORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz-Türkiye Maçı, 24 Mart Perşembe günü oynanacak. Portekiz ile Türkiye arasındaki 2022 Dünya Kupasi Eleme maçı, TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Portekiz-Türkiye Maçı, saat 22:45 başlayacak. Portekiz ve Türkiye, karşı karşıya geleceği 2022 Dünya Kupasi Eleme maçı, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

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