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Türkiye Portekiz'e kaybederse ne olur? Türkiye kaybederse gruptan çıkabiliyor mu?

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Türkiye Portekiz'e kaybederse ne olur? Türkiye kaybederse gruptan çıkabiliyor mu? Türkiye'nin Portekiz'e karşı oynayacağı maçın sonucu, gruptan çıkma şansını doğrudan etkileyecek. Türkiye'nin kaybetmesi durumunda gruptan çıkma olasılığının ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz takımları Dortmund'da bulunan BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Taraftarlar, Türkiye'nin F grubundan çıkıp çıkamayacağını merak ediyor. Portekiz ile oynanan maçın sonucu merakla bekleniyor. Peki, Türkiye Portekiz'e kaybederse ne olur? Türkiye kaybederse gruptan çıkabiliyor mu?

TÜRKİYE PORTEKİZ'E KAYBEDERSE NE OLUR?

A Milli Takım'ın Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

Türkiye Portekiz'e kaybederse ne olur? Türkiye kaybederse gruptan çıkabiliyor mu?

EURO 2024 F GRUBU MAÇ PROGRAMI

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

Türkiye Portekiz'e kaybederse ne olur? Türkiye kaybederse gruptan çıkabiliyor mu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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