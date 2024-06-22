Türkiye Portekiz'e kaybederse ne olur? Türkiye kaybederse gruptan çıkabiliyor mu?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz takımları Dortmund'da bulunan BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Taraftarlar, Türkiye'nin F grubundan çıkıp çıkamayacağını merak ediyor. Portekiz ile oynanan maçın sonucu merakla bekleniyor. Peki, Türkiye Portekiz'e kaybederse ne olur? Türkiye kaybederse gruptan çıkabiliyor mu?

TÜRKİYE PORTEKİZ'E KAYBEDERSE NE OLUR?

A Milli Takım'ın Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

EURO 2024 F GRUBU MAÇ PROGRAMI

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)