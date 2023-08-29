2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Belçika'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Merak edilenler arasında ise Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları voleybol maçı hangi kanalda? soruları yer aldı.

Son dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ev sahibi Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Millilerimiz, çeyrek finalde Polonya ile kozlarını paylaşacak. Arama motorlarında ise Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları voleybol maçı hangi kanalda? soruları aratıldı.

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 30 Ağustos günü saat 18.00'de oynanacak.

Organizasyonda C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika ile karşı karşıya geldi. Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanan maçta Ay-yıldızlılarımız sevindi. Ev sahibini setlerde 3-1'lik skorla deviren Milliler, adını çeyrek finale yazdırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı

Takımımız, Belçika karşısında ilk seti 25-22 kazandı. Belçika ikinci sette Millilerimize 25-16 üstünlük sağladı ve setlerde durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette yeniden vites arttıran Filenin Sultanları, 25-15'le skoru 2-1'e getirdi. Kıran kırana geçen 4. sette ise Ay-yıldızlılar, Belçika'ya karşı 32-30 üstünlük sağladı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaldeki rakibi ise Almanya'yı geçen Polonya oldu.