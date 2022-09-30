Türkiye- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Polonya maçı hangi kanalda? Türkiye- Polonya maçı nerede yayınlanacak?

FIVB Dünya Şampiyonası 2022 beşinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız Polonya ile maça çıkacak. Turnuvada 30 Eylül akşamı Hırvatistan ile çıktığı maçta galip gelen Milli Takımımız şimdi ise Polonya ile mücadele edecek. Türkiye- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Polonya maçı nerede yayınlanacak? Türkiye- Polonya maçı hangi kanalda?

Türkiye- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. FIVB Dünya Şampiyonası 2022 beşinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız Polonya ile maça çıkacak. Turnuvada 30 Eylül akşamı Hırvatistan ile çıktığı maçta galip gelen Milli Takımımız şimdi ise Polonya ile mücadele edecek. Türkiye- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merakla araştırılıyor. Peki, Türkiye- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Polonya maçı nerede yayınlanacak? Türkiye- Polonya maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE- POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye- Polonya voleybol maçı 1 Ekim tarihinde oynanacak. Turnuvanın beşinci maçı olan Türkiye- Polonya maçı Türkiye saati ile 21:30'da başlayacak.

TÜRKİYE- POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

1 Ekim tarihinde oynanacak olan Türkiye- Polonya voleybol maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.