Türkiye Polonya basketbol maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye Polonya canlı skor!

Türkiye Polonya kaç kaç? Türkiye Polonya canlı maç anlatımı ve Türkiye Polonya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE POLONYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye Polonya basketbol maçı 91-77 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Takımımız bu sonuçla yarı finale yükseldi.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye Polonya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Polonya maçı bu akşam saat 17.00 itibariyle başladı.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Polonya maçı Riga'da, Xiaomi Arena Stadyumu'nda oynanıyor.