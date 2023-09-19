Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda üst üste galibiyetler alan Ay-yıldızlılar, Peru ile karşı karşıya geldi. Bugün oynanan maçın ardından ise maçın sonucu araştırıldı. Arama motorlarında Türkiye - Peru maç sonucu nedir? Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti, sonucu ne? Voleybol olimpiyat elemeleri puan durumu araması yapılıyor.

TÜRKİYE - PERU MAÇ SONUCU NEDİR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Ay-yıldızlılar, üst üste 18'inci galibiyetini elde etti.

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda üst üste galibiyetler alan Ay-yıldızlılar, Peru'yu da mağlup ederek üst üste 18'inci galibiyetine ulaştı. Ayrıca elemelerde 3 maç yapan Ay-yıldızlılar, rakiplerine sadece 1 set alma şansı verdi. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki 3'üncü maçından da galip ayrılan Filenin Sultanları, namağlup yoluna devam ediyor. Gruptaki rakiplerden Japonya da 2'de 2 yaparken, ev sahibi takım 3'üncü maçını Kosta Riko'ya karşı oynayacak. Grupta ilk 2 mücadeleden galibiyetle ayrılan Brezilya da 3'üncü maçta Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, "Peru bugün çok iyi oynadı. Bir sonraki maçımızda Arjantin ile karşılaşacağız. Onları izlemedik ama orta oyuncuları en iyi hücumcularıymış. Peru gibi iyi savunma yaparlarsa zorlanabiliriz. Ancak her maça olduğu gibi yine kazanmak için çıkacağız" dedi. Milli oyuncu Hande Baladın ise, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Peru inanılmaz bir maç oynadı. Çok iyi defans yaptılar. Biz de aynı şekilde karşılık verdik ve kazanmasını bildik" şeklinde konuştu.

Aslı Kalaç da, "Her turnuvada nazarlık maçlar olur, bu da nazarlığımız olsun. Neticede kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Filenin Sultanları, elemelerdeki dördüncü maçında yarın saat 07.00'de Arjantin ile karşılaşacak.

TÜRKİYE: Derya, Aslı, Ebrar, İlkin, Kübra, Elif, Simge (Vargas, Cansu, Ayça, Hande)

PERU: Sanchez, de La Pena, Huarachy, Vigil, Guerrero, Ecker, Patino (L) (Montes, Sanchez (L), Ortiz, Yabar, Almedia)

SETLER: 25-18, 25-27, 25-17, 29-27

SÜRE: 1 saat 48 dakika