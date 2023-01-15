Türkiye Otomotiv Sanayi 2022'yi artışla kapattı

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2022 yılının Ocak- Aralık dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı.

Buna göre, 2022'nin 12 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 352 bin 648 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise ise yüzde 4 artarak 810 bin 889 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 189 adedi buldu. Ocak-Aralık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 26 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 41 ve traktörde yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat yüzde 6 artarak 31,5 milyar dolara ulaştı

Ocak-Aralık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 artarak 970 bin 124 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 7 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 7 artarak 18 bin 154 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 12,2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-Aralık döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 6 artarak 31,5 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 18 artarak 29,9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 9 oranında arttı.

Toplam pazar yüzde 7 artarak 827 bin 147 adetten kapandı

2022 yılında toplam pazar, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 827 bin 147 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 6 oranında artarak 592 bin 660 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise, Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 11, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 24, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 9 büyüme yaşandı. 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 1 artarken, yerli hafif ticari araç yüzde 15 oranında yükseldi. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 39, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 59 olarak gerçekleşti.