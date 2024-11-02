Üye Girişi
Haberler

Türkiye ortalama yaşam süresi kaç yıldır (Doğuşta beklenen yaşam süresi)?

Türkiye ortalama yaşam süresi kaç yıldır (Doğuşta beklenen yaşam süresi)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023 döneminde ortalama kaçtır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023 döneminde ortalama kaçtır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023 döneminde ortalama kaçtır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

YENİ DOĞMUŞ BİR BİREYİN YAŞAMASI BEKLENEN ORTALAMA YIL SAYISI OLARAK TANIMLANAN "DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ" TÜRKİYE'DE 2021-2023 DÖNEMİNDE ORTALAMA KAÇTIR?

A: 63,3 yıl

B: 70,3 yıl

C 77,3 yıl

D: 84,3 yıl

Cevap: C

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,3 yıl oldu

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken 2021-2023 döneminde 77,3 yıl oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti

6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti

 Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı

Başbakanlık'taki skandalla ilgili tutuklamalar başladı
İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2-3 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Adana elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.