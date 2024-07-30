Türkiye olimpiyatlarda kaç altın, gümüş ve bronz madalya aldı? Türkiye'nin madalya sayısı!
Türkiye kaç madalya aldı, kaç madalya kazandı 2024? Türkiye Paris Olimpiyatları'nda ilk madalyalarını almaya başladı. Peki, Türkiye kaç madalya aldı? Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı altın, gümüş, bronz madalya sayısı kaç oldu merak ediliyor. Türkiye kaç madalya kazandı? İşte Türkiye'nin aldığı bronz, gümüş, altın madalya sayısı!
Türkiye kaç madalya aldı 2024? Türkiye Paris Olimpiyatları'nda ilk madalyalarını almaya başladı. Peki, Türkiye kaç madalya aldı? Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı altın, gümüş, bronz madalya sayısı kaç oldu merak ediliyor. Türkiye kaç madalya kazandı? İşte Türkiye'nin aldığı bronz, gümüş, altın madalya sayısı haberimizde!
TÜRKİYE KAÇ MADALYA KAZANDI?
Türkiye Paris Olimpiyatları'nda şu ana kadar 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile toplamda 2 madalya kazandı.
TÜRKİYE'DE MADALYA KAZANAN SPORCULAR KİMLER?
Paris Olimpiyatlarında Türkiye'den madalya kazanan isimler, branşları ve kazandıkları madalya türleri şu şekildedir:
Gümüş madalya kazananlar:
Atıcılık: Şevval İlayda Tarhan - Yusuf Dikeç (takım olarak)
Bronz madalya kazananlar:
Okçuluk: Abdullah Yıldırmış - Mete Gazoz - Ulaş Tümer (takım olarak)
TÜRKİYE 2020 TOKYO OLİMPİYATLARINDA KAÇ MADALYA KAZANMIŞTI?
Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazanmıştı. Türkiye toplamda 13 madalya kazandı.