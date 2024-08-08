Türkiye olimpiyatlarda finale çıktı mı? (A Milli Kadın Voleybol Takımı)
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya! Türkiye - İtalya voleybol maçı bugün 21.00'de başladı. Peki, Türkiye olimpiyatlarda finale çıktı mı?
Paris Yaz Olimpiyatları'nda voleybolda yarı final heyecanı yaşanıyor. Brezilya - ABD ve Türkiye - İtalya finale yükselmek için mücadele ediyor.Türkiye olimpiyatlarda finale çıktı mı? (A Milli Kadın Voleybol Takımı)
TÜRKİYE OLİMPİYATLARDA FİNALE ÇIKTI MI?
Paris Yaz Olimpiyatları'nda yarı finale yükselen takımlar Türkiye, İtalya, Brezilya ve ABD oldu.
Türkiye'nin rakibi İtalya olurken mücadelenin detayları açıklandı. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'daki mücadele 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.
Filenin Sultanları, Paris Yaz Olimpiyatları'nda İtalya'yı mağlup etmesi durumunda adını finale yazdıracak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi ise Brezilya - ABD maçının kazananı olacak.
Son durum:
İlk set sonucu: Türkiye 0-1 İtalya
İkinci set sonucu:Türkiye0-2 İtalya
Üçüncü set sonucu: Türkiye - İtalya
Henüz Türkiye İtalya maçı sona ermedi.