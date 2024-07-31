Türkiye olimpiyat futbol takımı neden yok? Paris Olimpiyatlarında Türkiye olimpiyat futbol takımı neden yok 2024?

Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyatları'nda futbol takımının yer almaması, futbol severler tarafından merakla sorgulanıyor. Olimpiyat futbol turnuvasına katılabilmek için takımların çeşitli elemelerden geçmesi ve yeterli başarıyı göstermesi gerekiyor. Peki, Türkiye olimpiyat futbol takımı neden yok? Paris Olimpiyatlarında Türkiye olimpiyat futbol takımı neden yok 2024?

2024 OLİMPİYAT OYUNLARI FUTBOLDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Bu yıl Paris Olimpiyatlarda A Grubu'nda Gine, Yeni Zelanda, Fransa ve ABD; B Grubu'nda Arjantin, Fas, Irak ve Ukrayna; C Grubu'nda Özbekistan, İspanya, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti; D Grubu'nda ise Japonya, Paraguay, Mali ve İsrail yer alacak.

TÜRKİYE OLİMPİYATLARDA HANGİ DALLARDA KATILACAK?

Olimpiyatların resmi açılışı 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında 10 bin 500 atletin katılımıyla düzenlenecek. Olimpiyatlarda Türkiye'yi atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik jimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ile yüzme branşlarında sporcularımız temsil edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARININ AÇILIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışı ise 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak. 1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlarının açılış töreni ise, Seine Nehri'nde düzenlenecek.